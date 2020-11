Tres altes hospitalàries i 49 nous positius

L'actualització epidemiològica del Govern d'aquest diumenge informa que s'han detectat 49 nous positius per coronavirus, que eleven la xifra de casos totals des de l'inici de la pandèmia a 6.256, 5.398 dels quals corresponen a la segona onada. El nombre de persones que han superat la malaltia ja puja fins a les 5.358 i en aquests moments encara resten 822 casos actius. El canvi principal en les darreres 24 hores són les altes a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, ja que hi ha tres persones menys ingressades. Així, a l'hospital hi ha 21 pacients ingressats, 13 a planta i vuit a la Unitat de Cures Intensives, sis dels quals requereixen ventilació mecànica.

A més, és una nova jornada en la qual l'executiu no ha notificat cap nova defunció per la Covid-19, i es mantenen en 76. Pel que fa a la població escolar, 24 aules estan sota vigilància activa amb vuit de total i 16 de parcial, a banda de 22 aules sota vigilància passiva.