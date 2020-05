Xecs de 12 euros l'hora per pagar el servei de guarderia a domicili

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, acompanyada de la consellera d’Infància i Gent Gran, Magda Mata, han detallat aquest dijous el pla que tenen per a la parròquia durant les pròximes setmanes en relació amb les escoles bressol i la guarda dels infants. A més d’anunciar que l’activitat comunal de guarderia es reactivarà el pròxim 2 de juny, Mata ha avançat que oferiran la possibilitat que les famílies amb menors de fins a tres anys tinguin un servei de cangurs a casa. Segons la consellera, “ho farem a través d’un xec de 12 euros l’hora que donarem als progenitors que, per determinades circumstàncies, no portin els seus fills a l’escola bressol”.

El personal de guarda el buscarà el progenitor i haurà d’estar donat d’alta a la CASS. El nou servei només serà per a aquelles famílies de la parròquia que fan servir l’escola bressol comunal i tenen dificultats socioeconòmiques. Tot i això, alguns aspectes com els criteris exactes que determinaran la concessió dels xecs o el màxim d’hores de les que es podrà gaudir del servei, encara estan per determinar. Rosa Gili ha declarat que abans de decidir la data d’obertura de l’escola bressol i de posar en marxa aquesta subvenció, “s’ha parlat amb totes les famílies per conèixer les seves necessitats i ens anirem adaptant segons evolucioni l’emergència sanitària”.

Si els progenitors ho requereixen, el comú oferirà formació sobre primers auxilis en infants i prevenció de la Covid-19, a les persones contractades a través dels xecs. A més, Mata ha afegit que els treballadors de les escoles bressol estaran disposades a atendre neguits que els hi puguin sorgir a les persones de guarda que treballin des de casa. També ha recalcat que aquests empleats “en cap cas faran tasques de neteja als domicilis, sinó que tindran una dedicació exclusiva als infants”.

La nova subvenció s’inclourà en els 2,5 milions d’euros que el comú té previst destinar per a la gestió de la Covid-19. Des del comú encara no s’ha fet una valoració sobre el nombre de famílies que podrien fer servir aquests xecs, “però sí hem sentit cert neguit entre alguns pares per tornar a l’escola bressol”, ha matisat Gili.

Servei de guarderia

Pel que fa al servei de guarderia, que començarà a principis del mes vinent, no té encara definits els horaris, i s’establiran en funció del que demanin les famílies. Està previst que les dues escoles bressol del comú puguin acollir un total de 28 infants, i “si veiem que hi ha més demanda que oferta, haurem d’elaborar un criteri de selecció dels menors, en funció de les necessitats dels pares”, ha puntualitzat la cònsol major. Cada grup de quatre infants disposarà de dos monitors, i tot el personal rebrà els pròxims dies 28 i 29 de maig una formació sobre les mesures per prevenir la Covid-19.

La consellera ha volgut ressaltar que s’ha decidit obrir les dues guarderies i mantenir tot el personal, “amb l’objectiu de normalitzar al màxim el retorn dels nens a l’escola”. En aquest sentit, ha explicat que els infants estan rebent vídeos dels seus monitors, amb els equips EPI posats, “perquè es vagin acostumant a veure’ls vestits així”, ha dit Mata.

D’altra banda, han confirmat que les instal·lacions s’estan desinfectant per rebre els alumnes i també s’està preparant un reglament per a les famílies sobre les mesures sanitàries que s’hauran de complir. Mata ha avançat que per alliberar de feina els pares, l’escola bressol es farà càrrec de la neteja de llençols i pitets.

Val a dir que el comú d’Escaldes-Engordany ha trucat a les dues escoles bressol privades que hi ha a la parròquia per treballar conjuntament i han volgut recalcar que estan al seu costat pel que faci falta perquè “estan fent una gran tasca social”.