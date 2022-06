Un abocador per parròquia, la proposta de Majoral per solucionar la problemàtica de la construcció

Sant Julià de LòriaLa falta d'abocadors on llançar els residus de les obres continua sent una problemàtica evident a Andorra. En una reunió mantinguda entre representants dels comuns, el Govern i l'Acoda, es va posar en relleu la necessitat de trobar una solució a aquesta situació i es va acordar que l'abocador del Pic del Maià pogués obrir abans i tancar més tard per tal de pal·liar les mancances actuals, sempre que la neu durant la temporada d'hivern ho permeti.

Paral·lelament, segons ha recordat aquest dilluns el cònsol major lauredià, Josep Majoral, Sant Julià de Lòria està estudiant l'ampliació de l'abocador de la Rabassa, malgrat que a hores d'ara "estem esperant el projecte redactat" i, a partir d'aquí, caldrà fer encara la corresponent licitació per tal d'aplanar les terres i els treballs que escaiguin. Tot i aquesta possible solució, ha assegurat que aquesta "no és l'alternativa per diverses raons".

Una d'elles és per la carretera que dona accés a l'equipament, ja que caldrà "regular el trànsit". "No podem permetre que pugin 200 camions diaris perquè és molt estreta i, per seguretat, només haurien de pujar camions petits". A banda, també ha apuntat una problemàtica de costos associats pel que fa als desplaçaments dels vehicles entre parròquies.

Amb tot, Majoral ha manifestat que la solució ideal seria que cada parròquia disposés d'un petit abocador, tal com es recull en un informe encomanat pel Govern entre els anys 2006 i 2007. "Crec que s'ha de reprendre aquest estudi i que cada parròquia faci l'esforç", ha dit. Aquesta alternativa permetria reduir, a més, el trànsit de camions. Ara, el ministeri d'Ordenament Territorial és l'encarregat de configurar una taula de treball que analitzi possibles solucions.