Els Agents Rurals desmantellen al Montsec una instal·lació d'slackline que passava per sobre d'un niu d'àliga cuabarrada

MontsecEls Agents Rurals van localitzar a la serra del Montsec una instal·lació per a la pràctica d'slackline molt propera a un niu d'àliga cuabarrada (Aquila fasciata). Així, van identificar els responsables i van comissar cautelarment les línies. Amb l'ajuda d'un dron, van constatar que els ocells adults havien abandonat el niu i l'ou que hi havia, probablement per les molèsties dels usuaris de la instal·lació que no comptava amb llicència municipal ni de la propietat del terreny. Els Agents Rurals van traslladar l'ou al centre de fauna de Vallcalent per fer-li la necròpsia. Segons el cos, a la zona hi havia senyalització de prohibició temporal d'escalada, però algú l'havia arrencada. Els fets poden ser constitutius d'un delicte contra la fauna.