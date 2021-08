Ajudes per reactivar el comerç d'estiu al Pas de la Casa

EncampEl comú d'Encamp planteja donar més suport als comerciants del Pas de la Casa davant la caiguda de l'activitat econòmica a la vila aquest estiu. El cònsol menor encampadà, Jean Michel Rascagneres ha exposat aquest migdia en declaracions posteriors a l'homenatge als padrins més grans de la parròquia que des de la corporació intentaran tornar a implantar mesures per ajudar als comerciants Pas de la Casa "tant com puguem", tenint en compte l'estiu que està vivint el poble a causa de les restriccions de mobilitat a França i l'obligatorietat de presentar una prova negativa. I ha apuntat que des de la corporació han dut a terme "moltes gestions" perquè es puguin relaxar les mesures", però ha afirmat que davant la situació sanitària al país veí del nord i, especialment, als departaments annexos al Pas, "és molt difícil".

Rascagneres ha posat en relleu que malgrat constaten que hi ha una bona entrada de vehicles per la frontera del Baladrà, d'entre 4.000 i 6.000 automòbils per dia, és cert que "el tiquet de compra ha baixat i això té una repercussió negativa pels comerciants". Tanmateix, ha considerat que es tracta d'una situació general arreu del país, ja que "la gent segueix preocupada per la pandèmia i controlen més la despesa".

Cessió al 0% per construir pisos de lloguer

Sobre l'estadi actual dels projectes relatius a la reducció de la cessió econòmica al 0% per tal de fomentar la construcció d'habitatges de lloguer a la parròquia, el cònsol menor ha incidit que a banda de les dues promocions que van anunciar en sessió de consell de comú de finals d'abril, n'hi ha d'altres que es troben en fase d'estudi. "Creiem que d'ara fins a finals d'any entraran més construccions i tindrem un nombre elevat de pisos projectats per entrar al mercat de lloguer", ha dit.

A més, ha apuntat que la corporació també ha impulsat una sèrie d'ajudes socials destinades a què la població pugui fer front a la despesa del lloguer. I ha asseverat que el comú ha donat una prioritat important als pisos de lloguer davant els de compravenda, per la qual cosa esperen rebre un resultat "positiu".