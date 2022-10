Ajut de 150 euros per a les llars vulnerables per fer servir la calefacció

Andorra la VellaGovern ha anunciat a la roda de premsa convocada d'urgència un ajut de 150 euros per a les llars vulnerables perquè puguin engegar la calefacció als mesos d'hivern. El cap de Govern Xavier Espot i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, han exposat la gravetat de la situació per l'augment de preus per part dels subministradors del país, que són Espanya i França.

Aquest ajut serà per les llars que compleixin amb la condició de tenir unes rendes inferiors a 1,3 vegades el LECS. Acompanyarà la ciutadania en el pagament de l'increment del preu de l'energia durant l'hivern. A les llars unifamiliars, el càlcul és de 1.561,56 euros. A les monoparentals amb un menor de 14 anys, de 2.342,34 euros i, per als matrimonis, de 2.654,65. En el cas dels matrimonis amb un fill menor de 14 i un altre major, serà de 4.528,52 euros.