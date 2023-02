Aliments i begudes naturals i vegans

El veganisme és un concepte que s'ha anat estenent molt en els darrers anys. En sentim a parlar amb freqüència i ben segur que dins el nostre cercle familiar o d'amics coneixem algú que sigui vegà. Però realment sabem de què estem parlant quan ens referim al veganisme? Una persona vegana és aquella que no ingereix productes alimentaris d'origen animal. De la mateixa manera que els vegetarians, els vegans no mengen carn de cap mena i tampoc consumeixen ous, làctics ni mel, ja que tot això prové de l'animal. Veient que cada vegada són més les persones veganes, el sector de l'alimentació, especialitzat en la temàtica, ha volgut ampliar la seva gamma de productes vegans per tenir més oferta la qual trobem en els supermercats.

A Pyrénées Andorra s'ha volgut apostar per aquesta tendència, ja que el client ho demanava. A la secció d'alimentació ja hi ha una àmplia varietat de productes vegans, com ara, els articles Nakd que són barretes sense sucres afegits que estan fetes amb ingredients 100% naturals i vegans.

Un altre dels productes que ha entrat amb força al mercat de l'alimentació és la kombutxa. Aquesta és una beguda mil·lenària que ja prenien els samurais. La kombutxa s'aconsegueix gràcies a la fermentació natural de te i sucre que duu a terme una colònia de bacteris i llevats anomenada Scoby. En el procés de fermentació, l'Scoby es menja gairebé tot el sucre i produeix unes bombolles que converteixen la kombutxa en un refresc deliciós. A Pyrénées Andorra disposen de les kombutxes 100% ecològiques i sense pasteuritzar perquè siguin probiòtiques.