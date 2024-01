Aliments per mantenir a ratlla els forts refredats

Coincidint amb els primers dies de l’any arriba, malauradament, la grip i els forts refredats. I com els podem prevenir? Doncs incorporant, per exemple, certs aliments a la dieta que ajudin a enfortir el sistema immunitari.

Els cítrics són uns bons aliats per mantenir els refredats a ratlla. Les fruites, com ara, taronges, mandarins o llimones ajuden a allunyar-nos dels constipats gràcies a l’aportació de la vitamina C. De la mateixa manera que també ho assoleixen les verdures com el pebrot vermell que, alhora, ajuden a combatre infeccions. Dins el grup de les verdures, els espinacs es converteixen en les millors amigues per mantenir un sistema immunitari saludable. La seva vitamina C, betacarotens i antioxidants tenen un paper destacat en el procés.

Si parlem de les espècies, cal anomenar, en primer lloc, al gingebre. Conegut per les seves propietats antiinflamatòries, el gingebre pot alleujar símptomes de refredat i ajudar a enfortir el sistema immunitari. En segon lloc, s’hi troba l’all que, a més de les seves propietats antibacterianes i antivirals també escurça la durada del refredat.

Altres aliments que compleixen aquesta funció, la de prevenir els refredats, són els iogurts, fruits vermells i la mel. Tots els productes citats combinats amb bons hàbits com dormir les hores necessàries, estar ben hidratats i rentar-se les mans regularment, pot acabar sent la millor defensa contra els refredats.