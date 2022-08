Alliberament d'un cabirol atrapat en una xarxa

Andorra la VellaEl Cos de Banders d'Andorra ha publicat un vídeo en el qual es mostra l'alliberament d'un cabirol que havia quedat atrapat a una xarxa. Expliquen que, "quan la fauna salvatge s'apropa a les zones urbanes es troba amb molts paranys urbanístics". En el vídeo es mostra com dos operaris treballen per treure de sobre la xarxa i com el cabirol fuig després de ser alliberat.