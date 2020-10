Els altres efectes secundaris de la pandèmia

És evident que l'arribada de la pandèmia, amb les conseqüències que comporta, no ha afectat de la mateixa manera a tothom. Després de gairebé dos mesos tancats a casa pel confinament i amb l'increment de nous casos diaris, hi ha persones que encara arrosseguen dubtes i neguits que diàriament fan acte de presència. La psicòloga Sònia Bigordà ha explicat a l'ARA Andorra que actualment el sentiment amb el qual s'identifiquen més persones és la incertesa i, juntament amb la por, provoquen que hi hagi un bloqueig a l'hora de tornar a la rutina. En aquest sentit, es poden identificar dos patrons de conducta principals. El primer fa referència a aquelles persones "que tenen molta por a contagiar-se", per la qual cosa han agafat hàbits com no tocar les superfícies directament amb les mans, la desinfecció compulsiva o, en general, han canviat els seus patrons de conducta. Per contra, també "hi ha l'altre extrem", que fa referència a aquelles persones "que no tenen cap por" i que consideren que el millor és passar la malaltia.

En l'actualitat, tenint en compte la forta pujada de casos positius que s'està registrant durant la segona onada, els principals neguits de la gent estan relacionats amb quin serà el model de treball que la seva empresa establirà (presencial o en format virtual), com serà la conciliació familiar, si tornarà a haver-hi un confinament generalitzat i, si així fos, si l'empresa ho aguantaria o si els infants podran seguir anant a l'escola o, en canvi, s'acabarà imposant l'ensenyament en línia. "Tota aquesta incertesa és la que provoca aquesta por i aquesta angoixa", ha manifestat l'experta.

D'aquesta manera, les principals recomanacions dels psicòlegs assenyalen que cal aprendre a viure amb aquests dubtes i neguits i adaptar-se a la nova situació. Bigordà ha destacat que és essencial "saber gestionar les emocions i veure que és normal que tinguem pors", per la qual cosa s'ha d'intentar "fer la nostra vida amb la màxima normalitat". Així, ha destacat la importància de fer activitats d'oci, no oblidar-se de la família per estar totalment centrat en les tasques laborals i gaudir dels pocs moments d'activitat social per desconnectar, tot i que sempre respectant les mesures sanitàries.