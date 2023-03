Arantxa Coca: Más amor, por favor

La llibreria l'FNAC Pyrénées Andorra rep, avui, a les 18:30 hores a la psicòloga, psicopedagoga familiar i terapeuta de parella, Arantxa Coca. Un rostre conegut per a molts, ja que darrerament l'hem vist en programes televisius de gran audiència, com ara, La isla de las tentaciones i Casados a primera vista analitzant a les parelles que hi participen des d'un punt de vista professional. Coca arriba a Andorra per presentar el seu darrer llibre "Más amor, por favor" en què coneixerem la qualitat d'amor que hauríem de propiciar a la nostra parella o futura parella.

Si agafem el títol del teu llibre "Más amor, por favor" deduïm que la societat va mancada d'això, és així?

Està mancada de qualitat d’amor. A qualsevol sensació d’amor o emoció que se li assembli, li dotem de la capacitat necessària com per construir una relació amorosa o de parella, i no és així. Al llibre repeteixo molt sovint que amb sentir amor, no és suficient per a garantir una relació de qualitat. "Más amor, por favor" fa referència a més amor del bo.

I si tenim amor, a què et refereixes quan hi afegeixes aquest plus, aquest "más amor"?

És l’esforç personal que has de fer quan estimes a algú i vols crear un projecte de parella que us faci compatible i gaudiu més que no pas patiu. Al final et toca fer coses que potser per tu mateix no les faries mai per estar amb la persona que estàs, i coneixent-la, donant per suposat que la coneixes, saps que has de considerar els seus gustos i interessos, però sobretot necessitats si vols que tots dos sigueu feliços, igual que l’altre ha de considerar també els teus.

Sabem que l'amor és necessari i vital, però també és complex. A més, avui dia també hi ha diverses formes d'estimar que potser gran part de la societat les desconeix.

Cada cop parlem més de l'amor flexible, que va variant en lloc d'estabilitzar-se. Anem cap a una societat més individualitzada que viu l'amor de la mateixa manera, sense ganes de comprometre's ràpidament i a la recerca de noves sensacions. Moltes d'elles basades en l'ús de les noves tecnologies i altres directament basades en experiències sexuals. Per aquest motiu, és molt important l'educació sexual, l'educació emocional i fomentar l'estudi de l'autoconeixement perquè sàpigues identificar com estimes, com t'agrada que t'estimin i com demanar-ho.

Ets especialista en relacions de parella i molt sovint sorgeix el concepte de parella tòxica, com podem identificar si la nostra relació de parella és tòxica? O dit d'una altra manera, què és tòxic, la parella o la relació?

Una relació tòxica és aquella que conté violència, sigui psicològica o física, que pateixen els dos o només un d'ells. Acostuma a caracteritzar-se per un seguit d'anades i tornades contínues (ara ho deixen, ara tornen), per una dessensibilització del dolor (les persones s'acostumen a patir) i perquè després d'una crisi greu ve una fase de reforç positiu i confort en la relació. Per això costa tant deixar aquestes relacions.

Hi ha persones que tenen una personalitat complicada que fa que la convivència amb elles sigui molt difícil. Per exemple, persones d'un perfil narcisista, excessivament crític o dependents. Però de vegades, dues persones tenen un perfil de personalitat equilibrat, però que poden convertir la seva relació amb una relació malaltissa perquè no saben suar juntes.

Quines eines ens donarà el teu llibre "Más amor, por favor"?

Ajudarà al fet que reconeguis el teu estil amorós, el llenguatge preferit que utilitzes quan dius t'estimo. També es podrà reconèixer el llenguatge que utilitza la parella de manera que es pugui ajustar el codi de comunicació i perquè aquesta sigui plenament compatible.

A qui recomanaries el teu llibre?

El recomano a tothom que estigui en una relació i que, alhora, el comparteixi amb la seva parella perquè ambdós es puguin identificar i riure una estona al mateix temps que aprenen l'un de l'altre. No obstant això, també recomano el llibre a les persones que no estan amb parella, ja que així poden entendre les relacions que han mantingut en un passat i fer-se alguns propòsits personals per a quan trobi una nova parella.