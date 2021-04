Andorra accelera i ja duplica la mitjana europea de població vacunada

Andorra la VellaFins aquest divendres, a tota Europa s'han administrat 171 milions de dosis de les set vacunes disponibles als diversos països del continent per a la Covid-19. Amb això, només el 13% de la població europea ha rebut almenys una dosi de la vacuna i un 6% ha finalitzat el tractament amb les dues injeccions. Són les dades facilitades pel director regional de l'OMS per a Europa, Hans Kluge. D'aquests 171 milions, 100 milions de dosis han estat administrades als països de la Unió Europea, com ha assenyalat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, aquest dijous en un tuit en què anunciava que acabava de rebre la primera dosi de la vacuna. Tot i que en un primer moment no s'ha especificat quina vacuna li havien posat, fonts comunitàries han revelat posteriorment que havia rebut una dosi de Pfizer. Tenint en compte aquests percentatges difosos per les autoritats europees, i en comparació amb els facilitats aquest mateix divendres pel ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, Andorra duplica la mitjana continental de persones vacunades.

After we passed 100 million vaccinations in the EU, I’m very glad I got my first shot of #COVID19 vaccine today.



Vaccinations will further gather pace, as deliveries are accelerating in the EU.



The swifter we vaccinate, the sooner we can control the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/ZmbjlmFOn4 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 15 de abril de 2021

Malgrat haver anat a la cua dels països del voltant durant el primer trimestre de l’any en relació amb les dosis administrades, i tenint en compte també que el Principat va començar a vacunar unes setmanes més tard que la majoria d’estats europeus, la darrera remesa de 24.000 vaccins d’AstraZeneca provinents del projecte Covax han accelerat la vacunació. El ritme de més d’un miler de dosis aplicades per dia –aquest dijous, per exemple, s’ha establert el rècord d’injeccions amb 1.299– ha permès multiplicar, en dues setmanes, el percentatge de població vacunada.

Andorra ha administrat gairebé 23.000 dosis, i més de 17.000 persones han rebut almenys una primera vacuna. Hi ha 4.572 persones que han rebut les dues. El pla de vacunació seguirà fins al proper dia 19, dilluns, que serà quan s’acabarà la major part de vacunes d'AstraZeneca, tot i que encara en quedaran algunes per inocular a persones que fins ara no l’han pogut rebre per indisposició. Mentre s’espera l’arribada de noves remeses, és previst que la setmana vinent s’habiliti algun dia per acabar de vacunar les persones que no han pogut assistir el dia que estaven citades.

Segons va explicar Benazet dimarts al Consell, és previst que quan diumenge, o a principi de la setmana vinent, s’acabin d’aplicar les dosis d’AstraZeneca que queden, hi haurà el 30% de la població amb almenys una vacuna posada.

Segons el portal Our World in Data, a la UE la taxa de vacunats amb almenys una dosi és del 16,1%, una xifra que contrasta amb la dels països on el procés d'immunització de la població avança més ràpidament, com Israel (61,7% de la població vacunada), el Regne Unit (47,6%), Xile (39,4%) i els Estats Units (36,6%), però també altres com les Seychelles (67,4%), Bhutan (61,8%) o Bahrain (34%). Catalunya se situa lleugerament per sobre de la mitjana comunitària, amb un 18,6% de la població vacunada com a mínim amb una dosi. A Espanya, un 18,2% de la població ha rebut la primera dosi.

Tot i el principi de prudència que regeix qualsevol auguri d’arribada de noves remeses de vacunes, des de Salut recorden que han entrat en el procés de compra de Janssen i Novamax a través de Covax, per tal de tenir el màxim catàleg de vacunes disponibles i el major nombre de vaccins possibles el més aviat possible. Tot i així, els calendaris venen marcats des de l'OMS i no hi ha, per tant, una data concreta. Des de l’executiu, també refermen el compromís que tenen Espanya i França d'enviar les dosis corresponents, ja siguin AstraZeneca i Moderna per part de França i Pfizer per part d'Espanya, i consideren "que no pot estar lluny" aquesta arribada que, sens dubte, servirà per incrementar el nombre de persones residents vacunades i aproximar-se a l’objectiu fixat de tenir un 70% de la població vaccinada abans de final d’estiu.

Una altra cosa serà que, vista l’acceleració de les darreres dues setmanes, els dos països veïns no decideixin frenar la distribució de remeses cap al Principat, fins que els seus percentatges de població vacunada s’assimilin als d’Andorra. Si això passés, perquè l’acord passa per vacunar al mateix ritme a tot el continent, entrarien en joc les negociacions amb la UE mitjançant el projecte Covax, les vies alternatives, com la russa, o la compra directa d’AstraZeneca o Janssen als països que en descarten l’administració. I és que, després que aquest dimecres Dinamarca anunciés que atura completament l'administració d'AstraZeneca al país, l'OMS ha demanat al govern danès que les "comparteixi”. Lituània, Letònia i la República Txeca han expressat ja el seu interès en rebre dosis de Dinamarca, tal com han expressat els governs d'aquests països en diversos tuits aquest dijous.