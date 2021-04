Andorra, a la cua dels petits estats en població vacunada

Andorra la VellaEntre l'abril i el maig s'hauria d'arribar a immunitzar la població resident a Andorra a partir de 55 anys d'edat. La primera notícia que apunta en aquesta direcció l'hem rebut aquest divendres, en forma de 30.000 dosis d'AstraZeneca. Però fins ara, el cert és que ja fa gairebé tres mesos que es va administrar el primer remei al Principat i des d'aleshores amb prou feina s'ha arribat al 10% de la població. Tot i que aquesta primavera sembla que es pugui desencallar, el cert, també, és que el compromís de la majoria de farmacèutiques amb la distribució de les vacunes, tot i haver-hi contractes de compravenda signats pel mig, ha quedat en entredit. I el resultat de l'estratègia de vacunació andorrana, en comparació amb el d'altres microestats, deixa força malparat el país, en relació al percentatge de població immunitzada.

El portal sortiraparis.com ha elaborat un llistat, actualitzat a 1 d'abril, sobre el percentatge de població vacunada en cada país. Del treball destaquen les primeres posicions ocupades, principalment, per estats petits i microestats. Gibraltar és el país del món amb més percentatge de ciutadania vacunada, amb un 92,3%. D'una població de 33.691 persones han rebut el vaccí, 31.098. El segon lloc és per a les Seychelles on, amb una població similar a l'andorrana, de 98.340 persones n'hi ha 63.686 que ja estan vacunades. Els primers grans estats, per nombre de ciutadans, que apareixen a la llista són Israel, en quart lloc, i el Regne Unit, en el setè. El primer, amb un 60,5% dels 8,6 milions d'israelians vacunats. I el segon, amb un 46% dels 66,6 milions d'anglesos immunitzats.

Mònaco i Sant Marino, els dos socis d'Andorra en el procés de negociació per a l'acord d'associació amb la Unió Europea, se situen en els llocs 20è i 21è del rànquing, amb un 25% aproximadament de les seves poblacions vacunades.

I Andorra?

I Andorra? Doncs cal baixar uns quants països del llistat per veure aparèixer el Principat. Concretament fins el lloc 62è. Si bé és cert que, tot i anunciar que les xifres estan actualitzades a 1 d'abril, no coincideixen amb les difoses pel Govern. Segons el portal són 7.098 persones vacunades, mentre que l'executiu incrementa la xifra fins les 9.669 dosis administrades. En qualsevol cas, el percentatge se situa al voltant del 10%, en harmonia amb la majoria d'estats europeus, però lluny de la majoria de petits estats.

Pel què fa als països veïns, Espanya i França també se situen per sobre d'Andorra. El primer, en el lloc 48 del rànquing, amb un percentatge de l'11,32% dels gairebé 47 milions d'espanyols; i el segon, en el lloc 40, amb 12% dels seus 67 milions d'habitants.

En qualsevol cas, i tot i aquests tres mesos de retards continuats, serà interessant tornar a consultar el quadre de percentatge de població vacunada d'aquí un mes, ara que sembla que es comença a desencallar l'arribada de vaccins.