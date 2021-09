Andorra celebra per segon any consecutiu el dia internacional contra el malbaratament

Andorra la VellaDe mitjana, cada llar llença uns 70 quilos de menjar l'any. Productes que, molt sovint, ni tan sols hem obert o no hem pogut tastar. Per aquest motiu, Andorra se suma per segon any consecutiu a la celebració, aquest 29 d'octubre, del Dia internacional sobre la conscienciació de la pèrdua i el malbaratament d'aliments. La commemoració reconeix el paper fonamental que té la producció sostenible d'aliments per promoure la seguretat alimentària i la nutrició. De fet, segons la mateixa Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) el 2019 el 14% de la producció mundial d'aliments es va perdre. És per això que la resolució reconeix la necessitat de fer front a la problemàtica i assolir els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030.

A més de les activitats que el Govern té programades per aquest dimecres, també moltes empreses privades han organitzat iniciatives per conscienciar els seus clients sobre el malbaratament d'aliments i la producció sostenible. El grup Pyrénées, per exemple, recorda als seus compradors de la secció d'Alimentació, que poden portar els seus propis 'tuppers' per guardar els aliments frescos que comprin, com els embotits o els formatges. Aquesta acció es porta fent des de fa setmanes als grans magatzems i serveix per evitar l'ús excessiu d'embolcalls i plàstics i així reduir la petjada de carboni.

Una de les campanyes en favor de la sostenibilitat liderada pel grup Pyrénées

Supermercats com el de Pyrénées fa temps que treballen en un sistema de reaprovisionament, fet que els permet una optimització dels estocs. Tal com expliquen des de la secció d'Alimentació del grup, "només destrueixen el que s'ha fet malbé i no es pot consumir i animem als nostres clients a no sobre emmagatzemar, és a dir, comprar amb més freqüència i menys quantitat per evitar el malbaratament". En aquest sentit, també s'ofereixen liquidacions amb productes que estan a punt de caducar i col·laboren amb entitats socials.

La reducció del malbaratament alimentari és una de les fites dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) per radicar la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. Al món es perden 1.300 milions de tones d'aliments a l'any, xifra que, segons la FAO, equivaldria a un terç dels aliments produïts, que es perden entre el camp i el consum final. A més a més, el malbaratament d'aliments implica que el conjunt de recursos necessaris per produir-los, com són l'aigua, el sòl i la biodiversitat, així com els productes químics i els combustibles necessaris per al cultiu i el transport, també es malbaratin, amb un gran impacte sobre la biodiversitat, la qualitat de l'aire i les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.