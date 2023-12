Andorra Endavant proposa a l'executiu una exempció fiscal pels arrendadors amb "preus baixos"

Andorra la VellaAndorra Endavant ha presentat una proposta al Govern per estudiar la possibilitat d'una exempció fiscal per als petits propietaris d'habitatges que mantenen lloguers assequibles i que no han abusat del sistema.

La presidenta del grup, Carine Montaner, ha sol·licitat que aquests propietaris estiguin exempts de pagar impostos, com l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), durant els tres anys que durarà la pròrroga dels contractes de lloguer.

La proposta sorgeix en resposta a la pròrroga automàtica de tres anys dels contractes de lloguer i les limitacions d'increments establertes pel Consell General, les quals afecten tots els propietaris, incloent-hi aquells que mantenen lloguers assequibles.

Montaner ha informat que ja s'han realitzat els primers contactes informals amb membres del Govern per explicar-los la proposta. El ministre de Finances, Ramon Lladós, s'ha compromès a estudiar-la i tenir-la en consideració, i s'ha establert contacte amb la ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, per recollir la seva opinió i suport.

Des d'Andorra Endavant, es busca compensar els petits propietaris que es veuen afectats per les mesures del Govern en matèria d'habitatge, amb l'objectiu d'impedir augments desorbitats que podrien impactar negativament les famílies. Montaner destaca que aquesta proposta pretén premiar els arrendadors que, malgrat la bonança del mercat immobiliari, han mantingut lloguers assequibles sense abusar del sistema.

El partit demana al Govern un gest envers aquest col·lectiu de "petits propietaris que han mantingut els lloguers baixos i que res tenen a veure amb l'especulació".

En definitiva, la proposta implica calcular la quantitat que l'executiu deixaria de recaptar en IRPF d'aquests lloguers assequibles i, d'aquesta manera, recompensar els arrendadors que han actuat amb honestitat en un mercat immobiliari en alça. Montaner destaca que aquesta política busca l'equilibri i intenta compensar aquells que han actuat de manera responsable.