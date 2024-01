Representants dels coprínceps aniran a Brussel·les per reunir-se amb el gabinet assessor d'Andorra Endavant

Andorra la VellaAndorra Endavant ha pres la iniciativa d'intentar assegurar un futur informatiu per al poble andorrà amb la contractació del gabinet Gide per analitzar l'impacte d'un Acord amb la UE per 50.000 euros. Aquesta acció del grup parlamentari ha animat al copríncep francès i al cap negociador de l'Acord, Landry Riba, a participar a col·laborar amb el gabinet prèviament contractat per Andorra Endavant.

El Sr. Mauri, director del gabinet del Representant del Copríncep francès, ha felicitat el partit de Carine Montaner per la tria del gabinet Gide, un dels més reconeguts en temes europeus. La decisió d'organitzar una reunió a Brussel·les a les oficines dels assessors del gabinet belga, presidida per Andorra Endavant amb la presència dels representants dels coprínceps i de l'executiu, subratlla la importància d'aquesta col·laboració.

12 de febrer a Brussel·les

Els membres del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Montaner, Amador i Monteagudo, han celebrat l'interès mostrat per l'executiu i els representants dels coprínceps al desplaçar-se a Brussel·les a les oficines dels assessors de Gide, "una oportunitat única per aclarir qüestions rellevants, especialment a nivell dels annexos pendents", subratlla el grup parlamentari.

La reunió, programada per al 12 de febrer a les oficines de Gide assessors d’Andorra Endavant, no només reflecteix el compromís del grup parlamentari amb la ciutadania, sinó que també destaca la confiança en un gabinet que va assessorar a Mònaco.