Andorra, el país del sud d'Europa on els argentins troben més oportunitats laborals

Andorra la VellaUn estudi ha fixat que Andorra és el país del sud d’Europa amb més país amb més oportunitats laborals per als argentins. L’anàlisi s’ha fet amb Andorra, Espanya, Itàlia i Portugal i s’ha avaluat figuren el cost de vida, oportunitat laboral, seguretat, possibilitat d’estalvi i facilitat de residència sense passaport europeu. El segon és Portugal i el tercer, Itàlia. Per contra, Espanya és el destí amb la taxa de desocupació més alta.

En altres categories els resultats són diferents. Pel que fa al transport públic, Espanya va quedar com la nació amb major oferta de transport públic i Andorra com la que menys té. Respecte al cost de vida, Portugal és el lloc més econòmic a nivell general. Portugal també compta amb moltes possibilitats per a residir al país de manera legal. Itàlia resulta ser el destí més complicat.