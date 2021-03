Més de mitja Europa suspèn preventivament la vacunació amb AstraZeneca

Andorra la VellaAlguns ja ho van anunciar la setmana passada, i aquest dilluns s'hi han sumat els 'grossos'. Alemanya ha estat el primer en afirmar que de forma preventiva suspèn la vacunació amb la vacuna AstraZeneca per la detecció de diversos casos sospitosos de trombosi. Abans que els alemanys, aquest dilluns a primera hora ho han fet Països Baixos, i a la tarda, França, espanya i Itàlia. Així, els ja esmentats s'han afegit a la llista de països que posen en quarantena la campanya amb aquesta vacuna, arran de diversos casos en estudi a causa de quadres de coàguls en pacients que han rebut la dosi.

El primer del dia ha estat el govern dels Països Baixos, que ha anunciat l'aturada temporal de l'administració de la vacuna, davant de les sospites que podria estar relacionada amb el risc de coàguls que s'han trobat en algunes de les persones que l'havien rebut. Irlanda també havia anunciat la paralització aquest diumenge, com havien fet Àustria, Dinamarca, Estònia, Lituània, Noruega o Islàndia. La mesura és temporal fins que s'estudiïn si aquests trombes estan relacionades o no amb la vacuna.

Els fets s'estan estudiant i per ara no hi ha cap prova concloent que vinculi la vacuna amb aquestes trombes, però els nous casos s'uneixen als que ja s'havien detectat al llarg de la setmana passada a Àustria, Dinamarca i Itàlia, alguns dels quals també van acabar provocant la mort dels pacients. En tot cas, en cap d'aquests incidents no s'ha determinat encara que hi hagi una relació directa de causa-efecte entre la injecció i els problemes de salut posteriors.

A més dels ja citats, altres estats (entre els quals Àustria, Itàlia, Lituània, Estònia, Luxemburg, Grècia, Romania i Letònia) han retirat els lots concrets del fàrmac relacionats amb els incidents. Malgrat tot, tant l'Organització Mundial de la Salut (OMS) com l'Agència Europea del Medicament (EMA) no veuen motius per deixar d'utilitzar la vacuna i recomanen mantenir-la. Tampoc els veu, de moment, el ministeri de Salut andorrà. De fet, aquest mateix dilluns, el ministre Martínez Benazet s'ha vacunat amb AstraZeneca i ha dit estar “encantat” d'haver-ho pogut fer.

De fet, AstraZeneca ha assenyalat en un comunicat que ha analitzat els efectes de més de 17 milions de dosis administrades fins ara i que no ha trobat "cap prova d'un risc més elevat d'embòlia pulmonar, trombosi venosa profunda o trombocitopènia [baix nivell de plaquetes]".