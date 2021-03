Un ministre "emocionat" i "molt content" de vacunar-se amb AstraZeneca

Andorra la VellaEl ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha rebut aquest dilluns al matí la vacuna d'AstraZeneca contra el SARS-CoV-2. Un cop ha estat vacunat ha manifestat que l'"emocionava enormement" haver rebut el vaccí, ja que venint del món de la medecina valora el fet que tot just un any després d'haver-se iniciat la pandèmia ja hi hagi vacunes per fer-hi front. "Estic molt content", ha manifestat, i ha afegit que es trobava molt bé i que no tenia "cap sensació rara". Ha reiterat la seguretat de totes les vacunes i que està "convençut" que la vacunació massiva de la població "és el camí per sortir de la pandèmia".

El ministre ha arribat al centre de vacunació massiva a les deu i després de mostrar la seva documentació ha estat vacunat. Passats els quinze minuts de repòs ha manifestat als mitjans de comunicació presents que no li havia fet “gens de mal”. En aquest sentit, ha afegit que no havia experimentat “cap sensació rara” i de fet ha explicat que en principi, a no ser que la persona tingui “aprehensió” a les agulles (la qual cosa podria fer que es maregés) no ha de passar res i no hi ha d'haver cap reacció si la persona no té cap al·lèrgia, un fet que pot passar, també, amb altres vacunes.

El ministre ha destacat que està “encantat” d’haver rebut la vacuna AstraZeneca i ha reiterat que estudis fets a Anglaterra amb cinc milions de dosis posades mostren que la prevalença de tromboembòlies pulmonars és la mateixa en persones vacunades que en les que no ho estan i ha manifestat que “no està justificat” que hi hagi països que hagin aturat la seva administració. “Nosaltres hem entès que és vàlida per a totes les edats” i que no hi ha “cap relació de causa efecte” entre les trombosis detectades i el fet que les persones haguessin rebut el vaccí. És més, ha incidit que certs hàbits com el sedentarisme són més perjudicials per aquest tipus de malalties i la gent no hi fa "massa cas".

El ministre ha incidit que “totes les vacunes funcionen molt bé” i s’ha mostrat confiat que, a més, la indústria farmacèutica anirà incrementant la seva capacitat de producció, amb la qual cosa ha reiterat que de cara a l’estiu es podrà arribar amb “gran part de la població immunitzada” i, per tant, es pot pensar que es podrà dur una vida més “normalitzada”. També ha recordat que Andorra espera rebre 3.000 vacunes més d’AstraZeneca provinents de França i 5.800 de Pfizer d’Espanya, a principis d’abril, i unes 9.000 en el marc del projecte Covax, que també haurien d’arribar de manera imminent.

Martínez Benazet ha manifestat que el fet que s’estigui vacunant les persones majors de 65 anys i el personal dels serveis sanitaris i sociosanitaris ja està tenint un impacte positiu i ha fet notar que des del mes de gener no s’ha donat cap brot en residències de la gent gran i tampoc hi ha casos de professionals que hagin emmalaltit. Quant a la inscripció a la plataforma, ha valorat que la gent s’hi estigui registrant i creu que a mesura que la població vagi veient que altres persones estan vacunades “i no presenten cap problema de salut” l’adhesió serà més gran.