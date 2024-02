Andorra torna a les dades econòmiques prepandèmiques

Andorra la VellaUn estudi titulat ‘DEL 2020 AL 2023: TANCANT EL CERCLE DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19 A ANDORRA‘, realitzat per Andorra Recerca i Innovació, ha estat presentat, analitzant l’evolució socioeconòmica, laboral, educativa i sanitària a tres anys de l’inici de la pandèmia.

Com explica l’autora, Marta Alberch Terrés, en aquest informe, a tres anys vista de l’inici de la pandèmia de la Covid-19, s’ha volgut recollir quina és la situació al març de 2023 comparativament a aquell mes de març de 2020 on tot va començar. Prenent com a punt de partida l’estudi “LA COVID A ANDORRA – LA SEVA INCIDÈNCIA EN L’ECONOMIA DE LA CLASSE TREBALLADORA” de Reig Fundació, presentat al gener de 2022, en aquesta edició s’ha intentat fer una foto de la situació sòcio-econòmica, laboral, educativa i sanitària al març de 2023 i donar resposta a les hipòtesis que s’hi plantejaven després dels primers mesos de pandèmia.

Com a conclusió general, es pot afirmar que s’han recuperat els nivells i les xifres pre-pandèmiques tant a nivell macroeconòmic com a nivell laboral i també a nivell educatiu. A nivell demogràfic, el creixement està superant els nivells d’abans de la pandèmia, especialment per l’arribada de nous residents. No obstant això, hi ha preocupacions que es mantenen, com l’accés a l’habitatge i els recursos, i també noves preocupacions que han sorgit, com els efectes en la salut mental, especialment entre els adolescents.