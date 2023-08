Andorra podria tornar a Eurovisió l'any vinent

Andorra la VellaRàdio i Televisió d’Andorra encara no ha pres una decisió oficial sobre si participarà en el concurs d’Eurovisió que tindrà lloc el 2024 a Suècia. El Cap de Continguts de RTVA Dani Ortolà, ha confirmat a ESCToday que encara no està clar quin serà el posicionament. “Estem avaluant un potencial retorn a Eurovisió” i “s’està en el procés de prendre la decisió”.

Andorra Televisió no participa en el concurs des del 2009 després d’haver-ho fet per primer cop en el 2004. L’exparticipant resident Susanne Georgi fa anys que fa campanya per al retorn, però Andorra Televisió sempre ha rebutjat la possibilitat pel cost econòmic. Georgi s’ha compromès fins i tot a aportar el finançament. Dels sis cops que Andorra va competir mai va passar a la final. La millor actuació va ser la del grup Anonymous amb el tema ‘Salvem el món’ que va quedar en 12è lloc a 11 punts d’entrar a la final.