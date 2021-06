Andorra la Vella enllestirà al setembre la darrera fase de la xarxa fixa de telelectura d'aigua

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha presentat aquest dimarts la darrera fase d’implantació de la xarxa fixa de telelectura dels comptadors i concentradors d’aigua de la parròquia, que preveu que s'enllestirà el proper mes de setembre. Amb un cost de 194.000 euros comptant les tres fases, s'han instal·lat un total de 1.600 comptadors i 180 concentradors, que recullen dades a distància dels consums de tots els edificis que estan implantats a la parròquia des del centre de control del comú. "Això suposa un estalvi de feina per part dels nostres equips de lectura i, a més, presenta avantatges sobre la gestió, ja que permet facturar a final de mes i així no s'han de fer estimacions, que no corresponien a la realitat del consum, de manera que podrem recollir unes lectures fixes que correspondran al consum real", ha explicat el cònsol menor de la capital, David Astrié.

El projecte s'ha executat per fases. Va començar el 2019 a l'avinguda Meritxell i Prada Ramon, en la segona fase es va actuar a l'avinguda Tarragona i Prat de la Creu, i finalment la tercera fase serà a la perifèria: Santa Coloma i la Comella. Segons Astrié, "els avantatges que té aquest projecte, a banda de facturar a final de mes, és detectar l'excés de consum; així, s'han detectat casos, que sobretot serveixen per protegir els usuaris o clients d'algunes fuites i tenir cura de les seves instal·lacions, de manera que el sistema permet que s'enviïn alarmes quan detecten un excés de consum de l'aigua i, per tant, t'anticipa davant una possible factura inflada respecte a la normalitat de l'edifici". En concret, el cònsol menor ha explicat que s'han detectat deu casos d'excés de consum i, gràcies a aquest sistema, s'han estalviat uns 20.000 euros, ja que, si es fa la reparació, la factura es calcula en base els últims consums.

140 Consum de litres diaris d'aigua per habitant a Andorra la Vella

Si es miren les xifres, a Andorra la Vella es consumeixen un total de 5.500 m3 diaris d'aigua, dels quals 3.500 corresponen al sector domèstic i la resta a l'àmbit professional, cosa que vindria a ser uns 140 litres diaris per habitant, una xifra que es troba en els límits que pretén aconseguir la nova llei de transició energètica, que situa el consum per habitant en 150 o 200 litres diaris. "Fa tres anys vam pujar el preu pels sectors que més consumien, i això ha fet que s'hagi frenat el creixement del consum al sector professional, així que estem satisfets perquè es nota que hi ha un consum més reponsable en aquests sectors i, al mateix temps, s'ha frenat un creixement que hauria pogut tensar una mica el sistema d'aigua potable", ha explicat el cònsol menor d'Andorra la Vella, que ha revelat que fa poques setmanes han encarregat un estudi per si calgués incrementar el recurs hídric davant un eventual creixement demogràfic.