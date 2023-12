Andorra la Vella impulsa el projecte de digitalització del cicle de l’aigua

Andorra la VellaEl comú d’Andorra la Vella ha començat a desplegar el projecte de digitalització del cicle de l’aigua per incorporar les noves tecnologies en la gestió de l’aigua i, en definitiva, optimitzar el servei.

Un cop estigui enllestit es podrà disposar de les dades en temps real de la xarxa d’aigua potable per actuar de manera immediata en situacions de resolució urgent -per exemple una fuita- i planificar manteniments i actuacions de millora.

El nou sistema informàtic que s’incorpora és de darrera generació i integra diverses eines digitals en un únic programari per poder gestionar, així, tot el cicle de l’aigua de la parròquia: des de les captacions, fins a l’estat dels dipòsits, les incidències i tots els sistemes d’alarma, fins a la lectura dels comptadors de consum d’aigua dels usuaris particulars.

Per fer possible aquesta digitalització és indispensable sectoritzar la xarxa i, per tant, dividir-la en diferents parts per instal·lar-hi un comptador i poder detectar el sector concret on hi ha incidències. Amb tot aquest procés es preveu generar, un cop tot el procés s’hagi desplegat, fins a quinze sectors arreu de la parròquia.

En definitiva, els treballs han començat a Santa Coloma, a l’avinguda d’Enclar, i s’aniran desenvolupant a la resta de trams de la parròquia. El projecte es va adjudicar a l’empresa Aquarum SLU per un import de 457.342 euros i es preveu que pugui estar enllestit al llarg del 2024.