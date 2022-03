Andorra la Vella ofereix 23 activitats per a infants i joves durant la Setmana Santa

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ofereix durant les dues setmanes de vacances escolars de Setmana Santa (del dissabte 9 al dissabte 23 d'abril) un total de 23 activitats per a infants i joves organitzades pels departaments d'Esports -conjuntament amb entitats esportives de la parròquia-, Social i Joventut.

Des del departament d'Esports s'ofereixen vuit propostes, amb un total de 323 places distribuïdes en dos torns (el primer, del dilluns 11 al dijous 14 d'abril; i el segon, del dimarts 19 al divendres 22 d'abril) i les inscripcions es poden formalitzar a partir d'aquest dilluns, 28 de març. Hi haurà campus de bàsquet, futbol, kungfu, rítmica, natació/atletisme, patinatge artístic, natació/taekwondo i hoquei.

Des del departament de Social es posen a disposició dues propostes per a infants de 3 a 7 anys (nascuts entre el 2015 i el 2019) distribuïdes el primer torn, del dilluns 11 al dijous 14 d'abril i el segon, del dimarts 19 al divendres 22 d'abril. Les inscripcions s'obren també a partir d'aquest dilluns i el casal d'infants El Llamp ofereix 66 places cada setmana i la Ludoteca de Santa Coloma, 40 cada setmana.

Les activitats es duran a terme en diferents instal·lacions lúdiques i esportives, com el casal d'infants El Llamp, la Ludoteca de Santa Coloma, el Centre esportiu dels Serradells, l'Estadi Comunal Joan Samarra Vila, la Sala polivalent de la plaça del Poble, el pavelló Joan Alay i el pavelló del Lycée Comte de Foix. Les famílies poden formalitzar les inscripcions a través de la pàgina web del comú (www.andorralavella.ad/inscripcions) i als departaments d'Esports i de Social, a l'avinguda Príncep Benlloch, 59.

D'altra banda, l'oferta de Joventut preveu entre el 9 i el 23 d'abril una sessió de jocs de rol, activitats de cuina, sessions de cant i ball, jornada de jocs de taula, un taller de cura de la pell, una Jam session, una sortida a Barcelona per visitar la Casa Batlló, el CosmoCaixa i el parc d'atraccions del Tibidabo i un taller de personalització d'accessoris. Les places per a cadascuna de les activitats són limitades i les inscripcions es poden formalitzar al Rusc.