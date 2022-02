Andorra la Vella ofereix catorze activitats per a infants i joves durant les vacances de Carnaval

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ofereix durant les vacances escolars de Carnaval, del dimarts 1 al divendres 4 de març, un total de catorze activitats per a infants i joves organitzades pels departaments de Social, Esports i Joventut, conjuntament amb sis entitats esportives de la parròquia.

Concretament, des del departament d'Esports s'ofereixen sis propostes, amb un total de 170 places, i les inscripcions es poden formalitzar a partir d'aquest dilluns 14 de febrer. Hi haurà la Setmana Blanca per a infants de 6 a 13 anys; el campus de bàsquet per canalla de 5 a 13 anys; el campus de futbol sala per a infants de 6 a 13 anys; el campus de Kungfu per a nens i nenes de 5 a 15 anys; el campus de voleibol per a infants de 6 a 13 anys; i el campus de Kendo per a adolescents de 12 a 18 anys.

Des del departament de Social es posen a disposició dues propostes per a infants de 3 a 7 anys i les inscripcions també es troben obertes des d'aquest dilluns. La primera proposta és el casal d'infants El Llamp amb 60 places i després també hi ha la ludoteca de Santa Coloma amb 30 places.

Les diferents activitats es duran a terme en diferents instal·lacions lúdiques i esportives com el casal d'infants El Llamp, la ludoteca de Santa Coloma, el Centre esportiu dels Serradells, l'Estadi comunal Joan Samarra Vila, la sala polivalent de la plaça del Poble, el pavelló Joan Alay i el pavelló del Lycée Comte de Foix. Les famílies poden formalitzar les inscripcions a través de la pàgina web del comú i als departaments d'Esports i de Social, a l'avinguda Príncep Benlloch, 59.

D'altra banda, l'oferta de Joventut, que s'ha aprovat pels mateixos joves en l'assemblea del Rusc, i inclou una jornada amb visita al museu del Còmic de la Massana, cuina al Rusc i una tarda de bitlles; una 'master class' de maquillatge; un dia a la neu per fer esquí o surf de neu; la projecció dels millors curtmetratges d'animació del festival de cinema d'Annecy; i una festa 'disco roller' amb música de DJ i activitats de patinatge. Les places per a cadascuna de les activitats són limitades i les inscripcions es poden formalitzar al Rusc.