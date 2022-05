Andorra la Vella tindrà un consell de la gent gran

Andorra la VellaDurant l'assemblea general de la Federació de la Gent Gran, la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol ha anunciat que a la tardor posaran en funcionament el consell de la gent gran. Es tracta d'una iniciativa que el comú tenia sobre la taula i que s'ha vist endarrerida per la Covid-19. La cònsol de la capital ha avançat que serà un espai perquè la gent gran "ens expliquin les seves necessitats i les seves propostes i perquè entre tots parlem i fem millor aquesta convivència".

Així doncs, tal com ha assenyalat, des del comú es vol que, de la mateixa manera que se celebra el consell d'infants amb els escolars d'Andorra la Vella, una representació de la gent gran faci de consellers per un dia a la sala de consell de comú per tractar iniciatives que els afectin.

Durant l'acte també ha anunciat que s'ha programat per al proper 21 de juny la festa de Sant Joan per a la gent gran a les instal·lacions de L'Enclau, el nou punt de trobada a Santa Coloma en substitució de la Casa Pairal de la plaça major que s'havia d'inaugurar la setmana passada en un acte que es va haver de suspendre a causa del mal temps.