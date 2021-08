Aparatós incendi a l'edifici El Diamant

Andorra la VellaEls bombers han intervingut aquest dissabte al migdia l'aparatós incendi que s'ha produït a l'edifici El Diamant, a Andorra la Vella. Les flames s'han originat als pisos superiors, que són residències, per causes que encara no s'han fet públiques. Malgrat la intensitat de les flames, no s'han registrat danys personals.

Al lloc dels fets s’han desplaçat efectius de bombers, policia i agents de circulació de la parròquia, alertats pel foc que s'ha detectat cap a les dues de la tarda. El cos de bombers ha treballat per apagar les flames des del carrer del doctor Molines.

Aquest és el vídeo de l'incident:

Incendi a l'edifici El Diamant, d'Andorra la Vella.