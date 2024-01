Àpats saludables gràcies a la tecnologia

Vivim en una era de gran revolució tecnològica. En el cas del sector culinari la introducció de petits electrodomèstics han acabat transformant la manera de com abordem la preparació d'aliments a les nostres llars. Aquests enginyosos dispositius han permès que la cuina sigui accessible a tothom i, alhora, explorar noves tècniques. D’aquesta manera i sense moure’ns de casa, acabem gaudint d’unes elaboracions pròpies de xef.

Per exemple, les fregidores d'aire, també conegudes com air fryers, han revolucionat la manera com preparem els nostres aliments. Sense dubte, és una alternativa més saludable i eficient al fregit tradicional. Aquest nou electrodomèstic a l’utilitzar aire calent per cuinar els aliments acaben proporcionant uns resultats cruixents i deliciosos sense submergir-los en oli. Això redueix significativament la ingesta de greixos i calories, cosa que fa que els menjars siguin més saludables i aptes per a aquells que busquen opcions de cuina més lleugeres.

També destaquen les batedores de mà, processadors d'aliments i liquadores que han fet que siguem més creatius a la cuina. La facilitat amb què aquests dispositius executen tasques, com ara, barrejar o picar i barrejar permeten als cuiners poc experimentats a explorar una àmplia gamma de sabors i textures als seus plats.

I un dels avantatges principals de tot plegat és que el fet de cuinar a casa tenim més control sobre els ingredients que utilitzem, cosa que contribueix a una dieta més saludable. Els robots de cuina faciliten la preparació de menjars frescos i personalitzats, evitant la necessitat de dependre d'opcions preenvasades i processades.