Aprendre a programar a través del joc

Sant Julià de LòriaLa tecnologia s'ha convertit en un element indispensable de les nostres vides, sigui per a dur a terme tasques laborals o simplement per a comunicar-nos. En aquest context, i tenint en compte que cada vegada estem més rodejats d'ordinadors, Codelearn Andorra, un centre ubicat al carrer de les Escoles de Sant Julià de Lòria, ensenya a infants i joves a programar a través d'una plataforma que es presenta com un joc. "Programar és parlar la llengua dels ordinadors i fer que les màquines en general facin el que nosaltres volem", expliquen des del centre.

Adreçat a joves d'entre 7 i 18 anys, malgrat que es dona la possibilitat de continuar amb la formació a aquells que ja hagin complert la majoria d'edat, Codelearn ofereix sessions setmanals d'una hora que serveixen per a fer un seguiment del treball que els inscrits fan majoritàriament a casa. El pla d'estudis ofereix coneixement relacionat amb diversos llenguatges i eines: "Intentem buscar per cada cosa que volem ensenyar el llenguatge més adient i allò que els ajudi més a aprendre".

Cal tenir en compte que per aquelles persones que no estan familiaritzades amb el món tecnològic, programar pot que no sigui una tasca senzilla. És per això que la plataforma d'aprenentatge "intenta presentar tots aquests continguts com a jocs" i els alumnes hi accedeixen amb el seu propi personatge. Una vegada dins han d'anar superant una sèrie d'aventures, on cadascuna és un llenguatge de programació diferent, que es desbloquegen a mesura que avencen en la història, i es proposen exercicis relacionats amb aquest fil conductor.