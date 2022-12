Per aquest Nadal regala electrònica

A hores d'ara, si no disposes ja dels regals de Nadal és quan comencen les presses i ja se sap que amb presses no es prenen les millors decisions. Acostumem a deixar les coses per últim moment i arribats en aquest punt acabem fent "grans inversions" que ens haguéssim pogut estalviar si haguéssim anat amb temps.

A Epizen Andorra ho sabem i perquè això no passi et proposem que donis una ullada al catàleg especial d'IO:Electro&Home que ve carregat d'ofertes nadalenques. Més de 120 productes que estaran en promoció fins al 8 de gener de 2023 (sempre que no s'exhaureixin les existències). Ara és el moment més oportú per canviar de mòbil o bé per canviar el televisor de casa teva o dels teus pares.

Els gamers també estan d'enhorabona, ja que alguns dels productes més desitjats per aquest col·lectiu també formen part de les promocions especials de Nadal, com ara, cadires i ordinadors gaming.

Petits electrodomèstics per fer-te la vida més fàcil i sencilla també els trobaràs dins aquesta selecció de productes a preus més que atractius. Escanejant el següent codi QR accediràs directament al catàleg d'IO:Electro&Home d'Epizen.

IO:Electro&Home també facilita les compres finançant-les a 3, 6, 12 o 24 mesos. Per una compra superior als 155 euros ja pots optar a aquest finançament. I si ho prefereixes, pots utilitzar My Pyri per fer la compra i, així, acumular saldo al teu compte personal.