Aquesta és la vintena de marques de luxe que només trobaràs a Pyrénées Andorra

Andorra la VellaNomés en l'últim any, Pyrénées Andorra ha incorporat més de 100 marques de prestigi als sectors de la moda, els complements, la bellesa i la cura personal. La majoria de firmes de luxe internacionals decideixen triar aquest espai comercial per estar representades de manera exclusiva al Principat, un fet que ha convertit Pyrénées en un punt de referència per als amants del 'shopping' d'alta gamma.

Tant és així que, en tot el país, hi ha una vintena de marques de luxe de moda i complements de dona que només es poden trobar a Pyrénées Andorra. En el cas de la moda femenina, estem parlant d'Hugo Boss, Comelle by Toton Comella, Hoss Intropia, Max&Co, Naulover, Mi&Co, Polo Ralph Lauren, Stella Forest i Purificación García. Pel que fa a sabates, són exclusives de Pyrénées, Paloma Barceló i My Plus. En bosses de mà i joieria, hi descobrim Longchamp, Coach, Plinio Visoná, Lafloïd, Govou, Claris Virot, Paloma Barceló i Aristocrazy.

Tot plegat, sense comptar el 'marketplace' de productes de luxe Farfetch, de reconeixement mundial, i Gallery Andorra. A mitjans de 2021, Grup Pyrénées va adquirir l'estendard del luxe a Andorra: la botiga Gallery, que té una boutique a l'avinguda Meritxell i un espai propi dins de Pyrénées. A la secció de Gallery de la primera planta, també hi ha representades de manera exclusiva, marques com Ganni, Diane Von Furstenberg, Mes demoiselles i Self Portrait. Un paradís per a les amants de la moda i les últimes tendències.