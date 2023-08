Arantxa Sanchez Vicario encara paga voler fer creure que vivia a Andorra

Andorra la VellaEn una declaració per a l’equip d’Europa Press, Arantxa Sánchez Vicario ha expressat la seva confiança en el sistema judicial a poques setmanes del seu imminent procés legal. L’extenista i el seu exmarit, Josep Santacana, s’enfronten a la petició de quatre anys de presó per part de la Fiscalia per diversos delictes econòmics.Arantxa va ser acusada de declarar falsament la seva residència a Andorra, la qual cosa va resultar en una multa d’Hisenda. Malgrat intentar pagar la multa amb un aval, aquest mai es va abonar. El Banc de Luxemburg la va demandar per alçament de béns, al·legant que va vendre propietats sense saldar el seu deute.

Enmig d’una recerca en curs, la Fiscalia va suggerir un “ànim d’enriquiment il·lícit”, recolzant la idea que ella i el seu espòs van vendre les propietats per evitar pagar al banc. El procés judicial ha inclòs proves i apel·lacions per part del banc.

El judici es durà a terme el mes vinent. “Esperarem fins a setembre. I com he dit, he cregut i crec en la Justícia i esperarem fins a setembre”, afirma Sánchez. La seva postura és clara: confia que el sistema judicial farà el seu treball i es mostra disposada a esperar fins que el procés es desenvolupi íntegrament.