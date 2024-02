Areny deixa la direcció del Thyssen per treballar al comú de Sant Julià

Andorra la VellaEl Museu Carmen Thyssen Andorra comunica que la Cap de projectes Teresa Areny deixa la direcció del Museu per dedicar-se a les conselleries de cultura i de recursos humans del Comú de Sant Julià de Lòria, tasca que continuarà compaginant amb la de Cap de producció de la Fundació ONCA.

Teresa Areny agraeix la confiança de Guillermo Cervera per encarregar-li la direcció del museu, així com al Patronat de la Fundació Museand per aprovar la proposta, i a l’equip de producció de l’equipament que ha treballat colze a colze des del mes d’octubre 2020 a finals de febrer de 2024, per aconseguir la dinamització del museu a través dels diferents projectes engegats.

Per donar resposta a aquesta canvi, el patronat de Museand aprova el nou equip de direcció que serà format per Martí Pons, com a Responsable d’organització i adjunt a la gerència i de Charline Bony, com a Responsable dels projectes artístics i educatius.

Els dos nous responsables formen part de l’equip del museu des del 2020. Martí Pons, graduat en periodisme i especialitzat en cultura i societat, combinarà el nou càrrec amb les funcions de comunicació, administració i adjunt de producció de la Fundació ONCA. Charline Bony, graduada en mercat de l’art i especialitzada amb història de l’art, ampliarà les seves funcions per assumir el disseny de les activitats i els projectes que formen part de la dinamització del museu tant a nivell social, com educatiu, pedagògic i cultural.

Aquest nou equip formarà part de l’equip de fundacions liderat per Josep Farràs com a gerent de les quatre fundacions participades pel Ministeri de Cultura del Govern d’Andorra: Fundació Museand, Fundació ONCA, Fundació ENA i la Fundació Ramon Llull.