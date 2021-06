Armin van Buuren omple Soldeu

SoldeuAndorra Turisme està més que satisfeta amb la gran quantitat de persones que ha gaudit aquest dissabte a la nit del concert d'Armin van Buuren. El DJ holandès dona el tret de sortida a l'Andorra Mountain Music, un esdeveniment en el qual es preveu omplir Soldeu cada cap de setmana d'actuació.

El gerent d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha explicat que gairebé s'ha fregat el ple, ja que pel matí "quedaven unes 400 entrades" per vendre, tot i que s'ha mostrat confiat que s'hagin venut al llarg del dia. Budzaku ha manifestat estar "molt contents" de poder recuperar altra vegada esdeveniments de gran format i, de fet, ha reconegut que "sabíem que van Buuren i Guetta són els artistes que més afluència ens podien apropar".

Per tal de complir amb les mesures sanitàries, a banda de l'obligatorietat de dur la mascareta, l'organització ha col·locat vuit 'box' en els quals hi poden haver entre 400 i 500 persones en cadascun, amb la voluntat de no contribuir a una barreja de persones. Des d'Andorra Turisme s'ha indicat que aquest primer concert servirà com a prova pilot per a millorar aspectes d'organització de cara a les actuacions vinents.