Arrenca l'hort solidari de Sant Julià amb una vintena de pagesos

Sant Julià de LòriaLa tercera edició del projecte de l'hort solidari de Sant Julià de Lòria ha arrencat aquest dilluns. El cònsol major, Josep Majoral, ha recordat que aquest projecte es va iniciar durant la pandèmia amb l'objectiu "d'ajudar a les famílies que pateixen dificultats econòmiques" i ha remarcat que el projecte tindrà sentit sempre que hi hagi una família que necessiti aquest ajut. D'aquesta manera, aquest dilluns, l'empresa Tot Natura ha fet entrega de les plantes, i en total, enguany en donaran al voltant d'unes 5.000.

El comú és l'encarregat de liderar el projecte, en el qual els pagesos planten i un cop ha crescut, porten la collita a Càritas. En total, una vintena de pagesos participen en el projecte de forma altruista, i Majoral ha recordat que l'any passat prop de 45 famílies de la parròquia van necessitar aquest ajut. En aquest sentit, el cònsol també ha comentat que el comú intenta contribuir el màxim possible i ha reconegut, que tal com van anunciar des de Càritas, les donacions han baixat.

Durant l'acte, Majoral també ha volgut agrair als vivers per les donacions i a tots els pagesos que participen voluntàriament la projecte per portar "un aliment de primera qualitat i de quilòmetre 0 a Càritas". Entre la gran varietat de plantes que es donen en enguany hi ha enciam, tomàquets, bledes o espinacs, ha explicat des de Tot Natura, Montserrat Puig.