Arxivada la querella de l'ex CEO de BPA contra Fernández Díaz

Andorra la VellaEl jutge de l'Audiència Nacional Joaquín Gadea ha arxivat les diligències prèvies incoades arran de la querella presentada per l'exconseller delegat de l'extinta Banca Privada d'Andorra (BPA) Joan Pau Miquel contra l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz i diversos comandaments policials per la seva presumpta implicació en l'Operació Catalunya.

Fonts jurídiques han explicat a Europa Press que el magistrat de reforç del Jutjat Central d'Instrucció Número 6 ha seguit el criteri marcat per la Fiscalia Anticorrupció, que va informar en contra d'assumir la recerca d'aquests fets explicant que la competència per al coneixement dels mateixos no era de l'Audiència Nacional.

En la citada querella, la representació de l'en altre temps banquer apuntava a suposats delictes d'organització criminal, falsedat documental, amenaces, detencions il·legals, malversació i fals testimoniatge. A més, també es dirigia contra l'ex 'número dos' d'Interior Francisco Martínez, l'ex director general de la Policia Ignacio Cosidó o el comissari jubilat José Manuel Villarejo, entre altres.

Els fets denunciats estan relacionats amb presumptes extorsions, coaccions i xantatge des de 2014 per part d'agents de la Policia Nacional a responsables de la BPA per a conèixer mitjançant vies il·legals una informació bancària secreta protegida per la legislació andorrana de diversos governants de Catalunya i els seus familiars, entre ells els ex dirigents catalans Jordi Pujol, Artur Mas i Oriol Junqueras.

Va ser el mateix Gadea el que va acordar el passat 26 de setembre incoar diligències prèvies arran d'aquest escrit. Llavors, el jutge va donar trasllat a la Fiscalia Anticorrupció perquè informés sobre la competència del tribunal i en el seu cas diligències a practicar.

La Justícia andorrana investiga els fets

Aquesta era la segona querella que la representació de Miquel va presentar en el mateix sentit davant l'Audiència Nacional després que el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 6, Manuel García Castelló, rebutgés el mes de juliol passat indagar en aquest assumpte al·ludint també a la qüestió de la competència.

El lletrat de l'en altre temps CEO de la BPA va remetre aquest primer escrit a García Castelló en entendre que els fets denunciats guardaven relació amb Tàndem, la macrocausa en la qual el jutge indaga en els encàrrecs privats realitzats per Villarejo valent-se suposadament de la seva condició de policia en actiu.

García Castelló, no obstant això, va rebutjar aquesta pretensió en considerar que els fets no eren de la seva competència. La representació de Miquel, per contra, considerava que la AN era el tribunal competent en tant que aquest cas porta aparellat un perjudici econòmic considerable lligat a la liquidació de l'entitat, per la qual cosa va presentar una segona querella argumentant de forma més extensa per què entenia que la AN era l'encarregada d'assumir la recerca.

Cal recordar que la Justícia del Principat d'Andorra ja indaga per la seva part en aquests mateixos fets. En concret, la jutgessa investiga a l'expresident del Govern Marià Rajoy, a l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz i a l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro per presumptes delictes de coaccions, amenaces, xantatge, extorsió, coaccions a òrgans constitucionals i creació de document fals per la seva suposada relació amb els intents de conèixer "mitjançant vies il·legals" informació bancària secreta dels expresidents de la Generalitat Jordi Pujol i Artur Mas, així com de l'exvicepresident Oriol Junqueras.