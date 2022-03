Un ascensor públic unirà la zona del Lycée amb l'avinguda Santa Coloma

Andorra la VellaL'aparcament situat al número 34 de l'avinguda Santa Coloma, que actualment té habilitat el comú d'Andorra la Vella i que ofereix una vintena de places, deixarà d'estar operatiu aquest divendres 1 d'abril. Segons explica la corporació en un comunicat, els propietaris de la parcel·la començaran la construcció d'un edifici amb entrada tant per aquest carrer com per Prada Motxilla (a l'altura del Lycée Comte de Foix) que incorporarà un ascensor públic que unirà de manera ràpida la zona del passeig del riu amb l'avinguda Santa Coloma. De fet, així ho estableix el conveni signat entre el comú i la propietat privada l'any passat.

L'equipament permetrà que els ciutadans puguin fer a peu i en pocs minuts la connexió entre el Lycée i l'avinguda Santa Coloma, i, a través d'un segon ascensor que estarà enllestit en les properes setmanes, pujar cap al carrer Ciutat de Valls. Els veïns del barri disposaran, a pocs metres, de la connexió vertical la Quirola, que funciona des del 2018 i que uneix l'avinguda Príncep Benlloch amb Tobira.