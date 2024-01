Atreveix-te amb la coliflor

Cada vegada és més freqüent fer una planificació prèvia sobre els plats que cuinarem al llarg de la setmana. Una organització que comporta idear uns menús equilibrats i que continguin tota mena d'aliments. Els més atrevits acostumen a incorporar plats nous per no quedar-se estancats i un dels aliments que cada vegada va guanyant terreny és la coliflor.

La coliflor és un vegetal crucífer que destaca per la versatilitat i les nombroses propietats nutricionals. Tot i el seu aspecte simple, la coliflor conté molts beneficis per la salut. I quines propietats té?

· Baix contingut calòric, fet que converteix la coliflor en una excel·lent opció per als que busquen controlar la seva ingesta de calories.

· Rica en fibra, essencial per a la salut digestiva.

· Alta en vitamines i minerals, especialment, vitamina C, vitamina K, vitamina B6, àcid fòlic i potassi. La vitamina C és essencial per al sistema immunitari i la vitamina K és important per a la coagulació sanguínia i la salut òssia.

· Potent antioxidant que ajuda a combatre els radicals lliures al cos i contribueix a la prevenció de malalties cròniques.

Existeixen diferents receptes amb la coliflor com a ingredient protagonista. A la secció d’alimentació de la web de Pyrénées Andorra hi trobem una recepta original que, a més de fer més atractiva la ingesta de la coliflor, és original i bé com anell al dit per aquests dies.