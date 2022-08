Augmenten un 14% els ingressos del Cirque du Soleil

Andorra la VellaLa davallada d'espectadors que ha tingut l'edició d'enguany del Cirque du Soleil amb l'espectacle 'Müv' no s'ha traslladat també en una disminució dels ingressos. Així ho ha explicat el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, qui ha informat que els ingressos han augmentat un 14% respecte de l'edició del 2019 i que, per tant, la valoració de l'executiu és positiva. "Estem satisfets de l'augment de places assegudes respecte als altres anys", ha declarat.

El ministre també ha volgut destacar l'augment del nombre de turistes respecte dels residents a l'espectacle. Concretament, el nombre de residents ha passat d'un 17% el 2018 a un 14% aquest 2022. Amb aquestes dades, Torres ha remarcat que el Cirque du Soleil és un projecte que funciona, i que la disminució del nombre d'espectadors ha estat només a les entrades dempeus per ser el primer any que són de pagament. "Al final estem satisfets perquè la despesa mitjana ha estat superior a la dels altres anys", i aquest fet va en la línia de la política del Govern de buscar "aquest turisme de més poder adquisitiu", ha expressat.

D'altra banda, Torres ha avançat que l'edició de l'any vinent volen que sigui molt especial per celebrar el 10è aniversari del Cirque a Andorra. "Volem preparar un espectacle que tingui un impuls especial per posar en valor el Cirque du Soleil", ha manifestat, assegurant que l'emplaçament serà a l'aparcament de Prada Casadet. Tot i així, no ha volgut avançar res més i ha comentat que la decisió sobre retirar les entrades dempeus encara no està presa, ja que anirà en funció del tipus d'espectacle que es representi.

El contracte amb el Cirque du Soleil només estableix una propera edició l'any 2023, i Torres ha comentat que com que hi haurà eleccions, hauran de ser els responsables del nou executiu els qui hauran de prendre la decisió del que es vol fer. Torres, però ha volgut remarcar que el Cirque du Soleil és una aposta clara. "Difícilment trobaríem algun tipus d'esdeveniment que pogués suplir el Cirque que aporta tanta gent al país", ha assegurat.