Una avaria deixa sense llum 5.580 abonats d'Encamp i Canillo

Andorra la VellaUna avaria ha deixat sense llum als veïns d'Encamp i Canillo aquest dimecres al matí. La incidència s'ha produït a les 8.57 hores i s'ha allargat poc menys d'una hora, concretament fins a les 9.47, moment en què el servei s'ha restituït a totes les zones afectades. En total, l'avaria ha afectat fins a 5.580 abonats.

Tal com ha explicat FEDA en un comunicat, una avaria a un transformador de l’Estació transformadora i repartidora (ETR) de Ransol hauria estat la causa de l'afectació al subministrament elèctric de les diferents zones. FEDA investigarà ara les causes de l’avaria del transformador, que havia rebut tota la càrrega d’un altre transformador (també de l’ETR de Ransol) sobre el qual es duien a terme uns treballs programats, com es fa habitualment.

Tot i que la incidència ha afectat especialment la parròquia de Canillo i la zona de Grau Roig, així com alguns altres clients d’Encamp i els Cortals, el servei s’ha pogut recuperar basculant les línies afectades cap a les ETR d’Encamp i Grau Roig. Malgrat que aquesta avaria ha provocat un tall important de subministrament, el temps mig de tall per client a Andorra s’ha situat els darrers anys a nivells molt baixos. De fet, l’indicador TIEPI (temps d’interrupció equivalent de la potència instal·lada), un índex que mesura la qualitat de la continuïtat del servei tenint en compte la mitjana de temps de tall per client en funció de la potència contractada i del volum global de clients, va ser el 2020 de 6,18 minuts i el 2021 se situa fins a la data al voltant dels 3 minuts (sense tenir en compte l’última avaria). Una a