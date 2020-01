L'avinguda Meritxell, més neta que Carlemany

Els efectes del temporal són diversos, un d'ells l'actuació dels comuns per netejar la via pública. Una imatge s'ha fet viral a les xarxes socials en què es pot apreciar la diferència d'actuació entre els dos principals comuns (Andorra la Vella i Escaldes-Engordany) en l'eix comercial que comparteixen. Mentre l'avinguda Meritxell ja està neta de neu, Carlemany encara no.