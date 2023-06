Avís groc per possibilitat de tempestes a la tarda

Andorra la VellaEl Servei Meteorològic Nacional ha publicat en les seves xarxes la previsió meteorològica de cara a aquest diumenge, i adverteix que plourà durant tota la tarda al Principat. El més probable és que ho faci de forma feble i que els nuclis més intensos del cicló esquivin el país, però, tot i això, s'han decantat per activar l'avís groc per la possibilitat que finalment sí que hi hagi tempestes amb activitat elèctrica.

