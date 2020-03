Els bancs només obriran als matins

L’ Associació de Bancs d’Andorra ha anunciat que a partir de dilluns les oficines bancàries obriran de cara al públic únicament als matins, concretament de les 9 a les 14 hores. No obstant això, a través d’un comunicat, l’entitat recomana “evitar en la mesura del possible desplaçar-se a les oficines per tal de contenir al màxim la cadena de transmissió”. A més, també es recomana que es facin els pagaments amb targetes.

Pel que fa a la resta d’activitats autoritzades en el marc del paquet de mesures adoptades per Govern, la majoria mantindran els seus horaris habituals. En aquells establiments on coincideixin activitats permeses amb altres no autoritzades, es recorda l’obligatorietat d’informar els clients o usuaris. Per exemple, els grans magatzems poden mantenir obertes les àrees de venda de productes d’alimentació o sanitaris, però han d’informar i senyalitzar les àrees excloses on s’hi venen altres productes que no són de primera necessitat. Les pastisseries i forns de pa que inclouen cafeteria, poden vendre pa o altres productes d’alimentació però en cap cas els clients poden consumir-ho al local. O les benzineres, que poden subministrar combustible i fins i tot aliments en els petits supermercats que solen tenir però en cap cas poden vendre productes diferents dels de primera necessitat.

La rapidesa amb què s’han aplicat les mesures i la picaresca d’alguns empresaris fa preveure que sempre hi haurà algú que s’intentarà saltar les restriccions. En aquest sentit, les autoritats vetllaran per fer complir el decret i recorden que els infractors s’arrisquen a multes de fins a 20.000 euros.