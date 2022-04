Els banders troben un cabirol mort per un tret

Andorra la VellaEls banders han trobat un cabirol mort per un tret. Així ho han informat a través de les xarxes socials, on ha exposat que han recuperat un cabirol mascle recentment mort per un tret en un període, tal com recorden, no hàbil per a la caça d'aquest animal. El Cos de Banders remarquen que es tracta de furtivisme i demanen respecte pels animals i per la llei i el reglament de caça. Per tal de combatre aquests actes il·legals, també sol·liciten la col·laboració ciutadana al telèfon 148.