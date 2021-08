El Barça de bàsquet tanca les estades esportives de l'entitat a Encamp

EncampDesprés de la bona experiència de l'any anterior, la secció del Barça de bàsquet torna a fer una part de la pretemporada a Encamp. Aquesta és la quarta i la darrera de les seccions esportives de l'entitat culer que fan una estada a la localitat encampadana aquest estiu, després de l'hoquei, el futbol sala i l'handbol. A més, durant aquests dies, l'equip disputarà dos amistosos al Complex esportiu d'Encamp. En aquest sentit, el conseller d'Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha manifestat que és important l'estada com també els amistosos "pel ressò mediàtic que tenen" per l'estratègia i el posicionament que la corporació vol donar a la parròquia com una destinació de turisme esportiu i familiar. Per part de l'entitat culer, durant la roda de premsa també hi ha assistit l'entrenador, Sarunas Jasikevicius, i el capità de l'equip, Pierre Oriola, així com el directiu del club, Josep Cubells. Tots ells han destacat la vinculació de l'equip amb Encamp i han valorat molt les comoditats de les quals disposen.

El conseller ha recordat que Encamp està tenint un bon estiu pel que fa a les estades i ha destacat, que aprofitant que hi va haver els Jocs Olímpics, també va haver-hi estades de natació i d'handbol. A més, ha avançat que al setembre, l'Industrias Santa Coloma de futbol sala també farà una estada a la parròquia per preparar la nova temporada.

Per la seva banda, el directiu del Barça, ha manifestat que entre l'entitat i la parròquia hi ha una relació "d'amor", ja que a Encamp es troben com a casa i és un lloc idoni "per agafar piles per la temporada". A més, ha agraït al comú la bona rebuda i es mostren contents "de col·laborar en la promoció del bàsquet a Andorra" pel fet de ser un país germà amb Catalunya. "Els lligams es van enfortint cada cop més a nivell esportiu i personal", ha declarat.

Jasikevicius i Oriola també s'han mostrat molt agraïts amb el comú. "Estem molt còmodes", ha indicat l'entrenador, explicant que aquesta setmana a Encamp els serveix per incorporar als nous jugadors, recordar idees i "fer una mica de grup". En la mateixa línia, el capità de l'equip, considera que aquesta estada els ajudarà a seguir creixent com a equip i unir-se més "en un ambient molt bo a la muntanya". A més, Oriola ha recordat que després de bastant temps, l'any passat la secció de bàsquet va retornar a Encamp i "ens va portar molta sort" amb l'obtenció de dos títols, i desitja que aquest sigui igual.

Pel que fa a l'equip, Saras ha comentat que encara estan integrant els nous fitxatges i que hi ha jugadors que no han estat el grup, com per exemple, l'Àlex Abrines o Nico Laprovittola. Tot i així, ha manifestat que la pretemporada també serveix per pujar amb dinàmica a jugadors del filial. En aquest cas, en aquesta estada n'hi ha quatre. "És una oportunitat pels joves de debutar", ha indicat. Sobre la continuïtat de Pau Gasol, ha comentat que de moment encara no tenen notícies de la intenció del jugador, i sobre la plantilla, ha declarat que tenen "un equip compensat amb moltes opcions a cada posició". De fet, ha declarat que de moment aniran amb el que tenen, però "el Barça sempre està al mercat".

El conjunt blaugrana disputarà un amistós aquest dijous contra el MoraBanc Andorra i un altre el dilluns dia 30 a les 18.30 hores contra el Limoges, tots dos al Complex esportiu d'Encamp. Fernàndez ha indicat que les entrades contra el MoraBanc ja estan exhaurides, i aquest dimecres s'han posat a la venda les entrades pel partit de dilluns. Per cada partit, les entrades tenen un cost de cinc euros que aniran destinats al Banc d'aliments de Càritas Andorrana.