Batalla reclama al govern espanyol que es fixi una data de finalització de les obres de l'N-145

La Seu d'UrgellTal dia com avui de fa 10 anys, el 2 de març de 2012, va ser notícia...

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, ha demanat formalment al govern espanyol que informi sobre la data de finalització dels treballs de millora de la N-145 entre Andorra i la capital alturgellenca. Batalla ha explicat a l'ANA que entén que hi hagi hagut retards a causa de la difícil situació econòmica que s'està vivint, però el que no troba correcte és que no s'hagi fixat una data de finalització de l'obra.

L'alcalde de la capital de l'Alt Urgell, Albert Batalla, ha fet la demanda d'informació a la subdelegada del govern espanyol a Lleida, Inma Manso, i també ha demanat una reunió amb el director general de Carreteres del govern espanyol, Jorge Urrecho, que està pendent de concretar. L'objectiu és reclamar un calendari de la finalització d'unes obres que es van adjudicar l'abril del 2008, es van iniciar a principis del 2009 i tenien un termini d'execució de 23 mesos, per la qual cosa ja porten més d'un any de retard, amb els conseqüents perjudicis pels usuaris de la via, que connecta la Seu d'Urgell amb Andorra.

Segons Batalla, que l'obra s'hagi alentit és comprensible tenint en compte que els moments són difícils a nivell econòmic, però el que no troba correcte és que no es fixi una data de finalització dels treballs.

Les obres es van adjudicar el 2008 per un cost de 22,5 milions d'euros i contemplaven la millora de tota la carretera, que té una llargada de 9 quilòmetres, amb la construcció d'un túnel de 377 metres, un fals túnel de 110 metres, tres enllaços, un viaducte sobre el riu Valira, dos passos superiors i un pas inferior. Actualment, després de més de tres anys des del començament dels treballs, s'estima que només hi ha un 40% de l'obra construïda.