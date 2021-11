El BC Morabanc Andorra lluirà una samarreta especial amb motiu del 25-N

Andorra la VellaEls jugadors del BC Morabanc Andorra duran una equipació rosa i lila amb motiu del 25-N, Dia Internacional per a l'erradicació de la violència envers les dones, en el partit d'aquest dissabte 13 de novembre a les 18 hores contra l'UCAM Murcia. Aquesta iniciativa s'inclou dins la campanya conjunta entre el Govern i el club per lluitar contra la violència envers les dones. Durant la presentació de la col·laboració, la ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha explicat que tant des de l'executiu com des del BC Morabanc Andorra es dona continuïtat a la col·laboració que va néixer el 2017.

Així, la campanya 'Nosaltres lluitem contra la violència envers les dones. T'hi apuntes? #Maipor25', segueix amb la col·laboració dels jugadors de l'equip de bàsquet per traslladar a la població el missatge de lluita contra aquesta xacra. La samarreta s'ha creat "amb la voluntat de donar visibilitat a les accions sobre la igualtat de gènere i la prevenció en la violència de gènere", ha destacat Pallarés.

Per la seva banda, el president del club, Gorka Aixàs, ha remarcat que és important que es puguin utilitzar els altaveus del bàsquet per fer-ho visible. Aquesta serà la segona campanya conjunta, després de la del 2017. "Les equipacions dels jugadors se subhastaran després del partit des del portal de Gol Solidari" i els diners que es recaptin serviran per col·laborar amb les associacions de dones del país, ha comentat. A més, durant el partit, també es posaran a la venda les samarretes a un preu de 65 euros, i els diners també aniran destinats per la lluita contra aquesta xacra.

Finalment, la ministra ha recordat que totes les dones que tinguin emergències o dubtes, tenen a disposició les 24 hores del dia el telèfon 181 per assessorar-les. "La violència no sempre és física, ja que pot ser econòmica, psicològica o emocional", ha recordat Pallarés.