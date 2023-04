Bellesa i benestar amb els 'Beauty Days'

Ja pots fer córrer la veu i cridar als quatre vents que els 'Beauty Days' s'instal·len a Pyrénées Andorra. Ara és el teu moment per sotmetre't a un bon tractament de bellesa per entrar a la nova estació de l'any (de fet, ja fa uns dies que hi hem entrat) amb ganes de brillar. Els professionals del sector ja diuen que sempre és recomanable fer-se una neteja facial en profunditat, per exemple, quan passem del fred a la calor o viceversa. I ara és el moment de fer-ho i més aprofitant tots els avantatges que ofereixen els 'Beauty Days' que seran operatius des d'avui i fins al 23 d'abril.

Durant aquests dies del mes d'abril, els usuaris de My Pyri - recorda que només t'has de descarregar l'aplicació i inscriure't de manera totalment gratuïta-, poden gaudir d'un 20% de descompte a les seccions de perfumeria i parafarmàcia. A més a més, durant aquest període a l'Espai Beauty de la tercera planta podràs gaudir d'un descompte especial, que s'acumula al 10% que ja tens habitualment amb la targeta My Pyri:

10% addicional per la compra d'una manicura + una pedicura

10% addicional per la compra de paquets del tractament Endosphère

10% addicional per la compra dels tractaments CC Glow + CC Lips

Regal d'1 sessió per la compra d'un paquet de 5 tractaments d'Indiba

Regal de 3 sessions per la compra d'un paquet de 10 tractaments d'Indiba

Regal d'1 sessió per la compra d'un paquet de 5 tractaments facials i/o corporals

I a més de tot això, els 'Beauty Days' de Pyrénées Andorra ha programat un seguit de sessions formatives de bellesa perquè puguis gaudir d'una experiència única i aprendre dels millors professionals del sector.

Dilluns 17 d’abril a les 18:00 h: Kannaby

Divendres 21 d’abril a les 18:00 h: Gold Collagen

Dijous 20 d’abril a les 18:00 h: Nuxe

Dimecres 19 d’abril a les 18:00 h: Rituals

Dimarts 18 d’abril a les 18:00 h: L’Occitane

Totes elles tindran lloc a la botiga de decoració per la llar Ofelia. Les places són limitades i són exclusives pels clients My Pyri. D'aquí que t'hagis d'escanejar el següent codi QR i omplir el formulari per assegurar-te la teva plaça. Ara només et queda gaudir al màxim de la primavera i brillar amb ella gràcies als 'Beauty Days'.