Els Bombers deixaran de fer hores extres en senyal de protesta contra el baix salari

Andorra la VellaEls bombers han decidit deixar de fer hores extres a partir de dilluns com a protesta per la manca d’avanços en les negociacions salarials amb el Govern, les quals s’han estancat després de dos anys de reunions.

Segons informa RTVA, els tres sindicats de bombers prenen aquesta mesura com a forma de pressió, ja que reclamen una revisió salarial per millorar les condicions per a tots els cossos uniformats, especialment per a les noves promocions. Denuncien que els seus sous són la meitat que dels bombers catalans i que això dificulta l’arribada de nous agents.

Finalment, expressen malestar pel fet que el Govern hagi assegurat una revisió salarial per a altres sectors, com la Policia i el Centre Penitenciari, però no per als bombers, que només recuperaran parcialment mitjançant la renúncia al dret de vaga. Tot i que la decisió de no fer hores extres és majoritària entre els sindicats, es deixa de banda la va