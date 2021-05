Brigada antiburilles d'alumnes d'Ordino

OrdinoUna trentena d’infants de CM2 de l’escola francesa d’Ordino han organitzat aquest dimecres al matí una brigada de neteja per portar a terme l’última acció pendent i aprovada pels escolars al Consell d’Infants. Els alumnes de primària han omplert diferents ampolles de plàstic amb les burilles recollides, després de 'pentinar' quatre zones diferents pels voltants i dins el nucli urbà del poble: Covanella i escoles, carrer dels Buners, CEO i carrers del nucli antic. La pluja va ajornar dues vegades la trobada, però finalment, en coordinació amb el departament de Serveis Públics comunal s’ha pogut portar a terme aquest dimecres.

L’escola andorrana ha estat la responsable d’una de les accions més solidàries. Els alumnes han recollit roba i calçat de diferents classes de primària per portar-les a la Casa Pairal. El rober solidari ha funcionat durant tot el mes d’abril i, al maig, la roba s’ha lliurat a la Creu Roja perquè altres persones la puguin fer servir. Al seu torn, els alumnes de l’escola francesa van satisfer la seva curiositat dels petits quant a la declaració de la vall d’Ordino com a Reserva de la biosfera. El responsable de Medi Ambient es va desplaçar a l’aula per explicar i transmetre als alumnes el significat d’aquesta categoria de reconeixement mundial.